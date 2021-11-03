Политтехнологически, если будут досрочные выборы, то у Владимира Зеленского будут варианты сохранить пост президента Украины. Если же власть будет тянуть до 2024 года с расчетом выжечь политическое поле, то шансов у них мало. Об этом рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. Также опрос Центра имени Разумкова показал, что Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков (ответ на вопрос «за кого бы вы не проголосовали ни при каких обстоятельствах»).

Зеленскому и его команде нужно решаться на какие-то радикальные действия здесь и сейчас, потому что даже радикальные оптимисты усомнятся в шансах власти к тому времени, считает эксперт.

«С каждым годом проблемы не то что откладываются, а просто замораживаются. По Донбассу, по тарифным вопросам, по вопросу ГТС», — констатировал Якубин.

Главный способ сохранения власти для Зеленского — это проведение досрочных выборов. Другое дело — решится ли он на этот шаг, заключил собеседник издания.

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