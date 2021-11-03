Ментальность украинцев может блокировать их мышление о необходимости объединения внутри страны, чтобы совместно побороться за энергетические ресурсы на внешних рынках. Об этом на днях заявил украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

«В кризис можно опуститься, а можно подняться. И кризис — это тоже ситуация войны. И в условиях этого кризиса ресурсов и геополитических кризисов, военных кризисов, которые наблюдаем сегодня в мире и конкуренции, выживут те, кто лучше всего готов и кто мобилизует свои нации и народы», — заявил он.

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Также политолог отметил, что сегодня Украине быстрее нужно понять, что важны компетенция, профессионализм и единство всех здоровых политических сил.

Ранее Карасев заявил, что стране нужно создавать правительство народного спасения или доверия в условиях боевых действий, политического и энергетического кризисов. По его словам, «сегодняшний микс» технического и частично политического правительства себя исчерпал.