«Куда не кинь сегодня, я вижу, что ситуация обостряется. Значит, единственный выход сегодня не в том, чтобы дальше холодно воевать против оппозиции или других политических сил. Если есть проблемы с законом, то нужно решать именно по закону. А если нет, то тогда нужно всех привлекать. Может быть, тогда нужно создавать какое-то правительство национального спасения или народного доверия», — заявил он.
По его словам, «сегодняшний микс» технического и частично политического правительства себя исчерпал.
Ранее Карасев отметил, что Украине нужно оттянуть неизбежный энергетический кризис, чтобы избежать веерных отключений, как уж было в 1990-е. По его словам, Украина слишком поздно спохватилась о том, чтобы вести какие-то переговоры о скидках.