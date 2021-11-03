Украинский политолог Вадим Карасев считает, что стране нужно создавать правительство народного спасения или доверия в условиях боевых действий, политического и энергетического кризисов. Такое мнение он выразил на днях на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

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