На данном этапе четыре области Западной Украины, безусловно, должны отойти в Европу. Это буферная территория, так же, какой Польша была в свое время, как Бессарабия. Об этом рассказал писатель-фантаст Сергей Волков в интервью изданию Украина.ру

Писатель-фантаст Сергей Волков: Не любить свою страну — это патология © Facebook, Тамара Антипина

Если экономика западных областей окажется насыщена российскими деньгами, и люди будут жить хорошо, они не будут оказывать поддержку партизанам, другой вопрос — надо ли это России, отметил Волков.

Но в любом случае никакого оккупационного режима, как это было в двадцатом веке, когда захватывались огромные площади с городами и населением, на «большой Украине» не будет, Украина войдет в состав России, просто должно пройти определенное время, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.