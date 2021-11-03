«Естественно, галичанские националисты будут сопротивляться, если мы опять захватим этим земли военным путем, оккупируем западные области Украины, Львовщину, Ивано-Франковщину и прочее — там, конечно, партизанские движения возможны, но опять до определенного момента», — рассуждает литератор.
Если экономика западных областей окажется насыщена российскими деньгами, и люди будут жить хорошо, они не будут оказывать поддержку партизанам, другой вопрос — надо ли это России, отметил Волков.
Но в любом случае никакого оккупационного режима, как это было в двадцатом веке, когда захватывались огромные площади с городами и населением, на «большой Украине» не будет, Украина войдет в состав России, просто должно пройти определенное время, заключил собеседник издания.
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