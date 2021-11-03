Народная милиция и армейские корпуса Донбасса на большинстве участков смогут отразить вторжение ВСУ, но где-то, видимо, украинские силы прорвутся, просто потому, что их просто в несколько раз больше. Об этом рассказал писатель-фантаст Сергей Волков в интервью изданию Украина.ру

Писатель Волков обозначил место Белоруссии в конфликте России и Украины © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA/Handout

Как только начнутся потери среди мирного населения и бои в жилой застройке, России придется вмешаться в войну, но Россия изо всех сил этого не хочет, потому что любые полномасштабные боевые действия в такой густонаселенной местности, как в Донбассе, где один город перетекает в другой, потом в поселок, потом опять в город, чреваты высокими потерями, пояснил литератор.

«Как показали события 2014-2015 годов, любой бой в населенном пункте — это всегда гибнущее мирное население. Россия в первую очередь пытается не допустить именно этого, насколько я понимаю», — указал Волков.

Россия всегда была теллурократической империей, которая присоединяла другие земли фактически добровольно, поэтому она не собирается завоевывать Украину и ждет, пока «плод созреет и упадет в давно вытянутую руку», заключил собеседник издания.

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