Государственная энергокомпания «Укрэнерго» разместит пятилетние «зеленые» еврооблигации на $825 млн под 6,875%, сообщает «Интерфакс-Украина» 2 ноября со ссылкой на источник в банковских кругах.

«Зеленая дубина» в руках политиков. Чем потепление климата отличается от холодной войны © РИА Новости, president.gov.ua

В октябре кабинет министров Украины предоставил «Укрэнерго» госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по «зеленому» тарифу.

Отметим, что компания «Укрэнерго» первоначально планировала разместить облигации на сумму $578 млн для расчетов с производителями «зеленой» электроэнергии, однако задолженность перед владельцами ВИЭ-электростанций росла и к лету для расчетов с ВИЭ-генерацией нужно было одалживать уже $695 млн.

В 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики на Украине выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. Однако произведенная ими электроэнергия оказалась слишком дорогой для украинских покупателей, что привело к формированию задолженности перед генерирующими компаниями на сумму почти $1 млрд.

В Минэнерго Украины подсчитали, что стране нужно будет переплатить за электроэнергию ВИЭ-генерации до $20 млрд к 2029 году.

Отказаться от нерентабельных электростанций Киеву не дает давление Европейского союза, так как большинство предприятий генерации принадлежит иностранным инвесторам, а Украина несамостоятельна в своей политике и не может принимать решения, которые вызывают критику в ЕС и США.