Собеседник агентства рассказал, что итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и «Укрэксимбанк».
В октябре кабинет министров Украины предоставил «Укрэнерго» госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по «зеленому» тарифу.
Отметим, что компания «Укрэнерго» первоначально планировала разместить облигации на сумму $578 млн для расчетов с производителями «зеленой» электроэнергии, однако задолженность перед владельцами ВИЭ-электростанций росла и к лету для расчетов с ВИЭ-генерацией нужно было одалживать уже $695 млн.
В 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики на Украине выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. Однако произведенная ими электроэнергия оказалась слишком дорогой для украинских покупателей, что привело к формированию задолженности перед генерирующими компаниями на сумму почти $1 млрд.
В Минэнерго Украины подсчитали, что стране нужно будет переплатить за электроэнергию ВИЭ-генерации до $20 млрд к 2029 году.
Отказаться от нерентабельных электростанций Киеву не дает давление Европейского союза, так как большинство предприятий генерации принадлежит иностранным инвесторам, а Украина несамостоятельна в своей политике и не может принимать решения, которые вызывают критику в ЕС и США.