ГТС Украины готова в следующем году закачивать в сети биометан при условии выполнения технических требований, сказал заместитель гендиректора по развитию и трансформации компании «Оператор ГТС Украины» Павел Станчак. Его слова приводит сайт «Оператора»

Украина в последнее время теряет транзит российского газа по своей газотранспортной системе из-за постройки двух «Северных потоков» и «Турецкого потока», которые суммарно полностью замещают ее пропускную способность. Это вынуждает Киев искать альтернативные варианты использования своей ГТС.

«Перспективы развития производства и транспортировки биометана более доступны в краткосрочной перспективе в отличие от водорода. Могу сказать, что в следующем году мы уже могли бы взять биометан в сети при условии выполнения всех необходимых технических и нормативных требований. Благодаря разветвленности украинской ГТС, производители этого вида топлива смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины», — заявил Станчак

«Газпром» оставил Украину без дополнительных доходов от транзита газа в первые 9 месяцев 2022 года © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«У нас уже есть предварительная заявка на подключение к сети от одного из производителей биометана. Мы очень заинтересованы, чтобы их становилось как можно больше», — сказал Станчак.

Ранее глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко сообщил, что Украина намерена стать центром по производству и поставкам биометана в Европе. Это, по его словам, обеспечит энергобезопасность ЕС.