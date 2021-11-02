Минск 2 ноября возобновил поставки электроэнергии на Украину в рамках аварийной помощи, сообщило Министерство энергетики Белоруссии

«2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минэнерго РБ.

Дмитрий Марунич: Власти поставили Украину на грань системной катастрофы в энергетике © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее стало известно, что в ноябре Киев намерен возобновить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. До ноября действовал введенный украинскими властями запрет на такого рода закупки.

Как отмечал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, без помощи Москвы и Минска Украина не сможет пройти текущий отопительный сезон без потрясений.

Он объяснил это тем, что из-за системных просчетов украинского правительства тепловые электростанции не накопили достаточно запасов угля для прохождения отопительного сезона, а топить газом при нынешних сверхвысоких ценах на топливо невозможно — на это у властей нет денег.