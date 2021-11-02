«Осенью 2021 года суд приступил к рассмотрению заявления Януковича и обратился к правительству Украины с просьбой письменно прокомментировать выдвинутые претензии», — пишет агентство.
Как уточняется, в жалобе Янукович заявляет о том, что в феврале 2014 году произошел ряд покушений на его жизнь, когда неизвестные неоднократно пытались силой задержать транспортные средства, входившие в состав его кортежа, направлявшегося в сторону Харькова.
Машины кортежа трижды обстреляли, три из них были повреждены, один солдат, входивший в эскорт, был ранен, говорится в заявлении Януковича.
Бывший президент также отмечает, что расследования, которые проводятся против него на Украине, «не являются ни независимыми, ни беспристрастными», а заочное судебное разбирательство не было справедливым.
Янукович заявляет, что украинские должностные лица неоднократно выступали с недоказанными обвинительными заявлениями в его адрес и тем самым нарушали принцип презумпции невиновности.