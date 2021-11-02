Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича на предвзятое к нему отношение со стороны украинского правосудия и отказ Украины расследовать покушения на него, поданную в октябре 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию ЕСПЧ от 2 ноября

«Осенью 2021 года суд приступил к рассмотрению заявления Януковича и обратился к правительству Украины с просьбой письменно прокомментировать выдвинутые претензии», — пишет агентство.

ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о «Межигорье» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Машины кортежа трижды обстреляли, три из них были повреждены, один солдат, входивший в эскорт, был ранен, говорится в заявлении Януковича.

Бывший президент также отмечает, что расследования, которые проводятся против него на Украине, «не являются ни независимыми, ни беспристрастными», а заочное судебное разбирательство не было справедливым.

Янукович заявляет, что украинские должностные лица неоднократно выступали с недоказанными обвинительными заявлениями в его адрес и тем самым нарушали принцип презумпции невиновности.