В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины обвинили ополченцев ЛДНР в стягивании военной техники к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается 2 ноября в Facebook пресс-службы Минобороны

Александр Сладков назвал способ остановить войну в Донбассе без применения армии © кадр из видео Украина.ру

«На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили, что противники «увеличили количество разведывательных постов» для наблюдения за украинскими войсками.

Ранее украинские военные усилили обстрелы населенных пунктов в Донбассе. Сообщалось, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Кроме того, украинская сторона отправила на линию соприкосновения беспилотник Bayraktar, который уничтожил гаубицу противника.

В МИД Германии и Франции призвали стороны к соблюдению Минских соглашений. Следственный комитет РФ завел дело в связи с сообщениями о захвате в Донбассе граждан РФ.