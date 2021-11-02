В Минобороны Украины утверждают, что «оккупанты» удерживают на передовой «значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар».
«На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты», — говорится в сообщении.
Также в Минобороны заявили, что противники «увеличили количество разведывательных постов» для наблюдения за украинскими войсками.
Ранее украинские военные усилили обстрелы населенных пунктов в Донбассе. Сообщалось, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Кроме того, украинская сторона отправила на линию соприкосновения беспилотник Bayraktar, который уничтожил гаубицу противника.
В МИД Германии и Франции призвали стороны к соблюдению Минских соглашений. Следственный комитет РФ завел дело в связи с сообщениями о захвате в Донбассе граждан РФ.