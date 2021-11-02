Представитель французского МИД на брифинге 2 ноября напомнил, что Франция ждет от России предложения о дате встречи глав МИД стран-участниц нормандского формата. Об этом сообщает РИА Новости

Бондаренко спрогнозировал, как смена канцлера в ФРГ отразится на «нормандском формате» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с их российским коллегой Владимиром Путиным была достигнута договоренность об организации в ближайшие недели встречи на уровне министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата.

«Мы неоднократно предлагали даты этой встречи. Мы по-прежнему ждем ответа от российской стороны с целью скорейшего проведения этой встречи», — сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Франция и Германия прикладывают все усилия для полного выполнения сторонами в Донбассе Минских соглашений.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что власти Украины прямо заявляют о том, что не собираются выполнять достигнутые на предыдущих встречах договоренности.

Украина предлагала включить в нормандский формат США.

Нормандский переговорный формат был создан в июне 2014 года. Лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе на мероприятиях, приуроченных к 70-летию высадки войск союзников в Нормандии.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тыс. человек.

Помимо нормандского формата, переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР.