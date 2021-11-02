Сеть Mere предлагала своим покупателям продукты по заметно более низким ценам, нежели другие торговые сети на Украине.
Ее руководители и владельцы — граждане РФ Александр, Сергей и Иван Шнайдеры, Андрей Вейкулайнен и Александр Щеглов. Санкции против них введены на три года.
Также санкции наложены на белорусскую компанию Сергея Шнайдера НСКТрейд, которая заводила сеть Mere на Украину через ООО Альянстрейдсервис.
Санкции включают в себя в том числе блокировку активов, запрет торговых операций, вывод капиталов из Украины, участие в приватизации, получение лицензий.
Также они запрещают использовать на территории Украины логотипы торговых марок Mere, «Светофор», «Светофор и Маяк».
О планах Mere открыть на Украине 40 магазинов стало известно в середине июня. Тогда же сообщалось, что сеть планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве.
На тот момент в СНБО исключили такую возможность и пообещали «принимать меры» в отношении городских властей, которые будут отдавать преференции российскому бизнесу.
Тогда спикер СНБО Алексей Данилов называл планы по открытию на Украине сети Mere «операцией российских спецслужб».