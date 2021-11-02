Самолёт авиакомпании Wizz Air, летевший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве, сообщило 2 ноября интернет-издание Лента.ру

По его данным, самолёт вылетел из Будапешта в московский аэропорт Внуково в 08:15 и приземлился в Киеве в 15:25.

«Источник Ленты.ру уточнил, что Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в венгерскую столицу. По его словам, на борту находится много россиян», — сообщает издание.

Портал утверждает, что самолёт был вынужден сесть в Киеве в связи с густым туманом, окутавшим Москву. «Мы разочарованы»: Венгрия выразила претензии Украине в ПАСЕ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Как сообщается, 2 ноября около 200 рейсов в Москве были отменены или задержаны, десятки летевших в Москву самолётов были вынуждены приземлиться на других аэродромах.

С 2015 года регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено по инициативе Киева.