Украинский ходок Игорь Главан подтвердил информацию о том, что Национальный антидопинговый центр Украины заранее предупреждал спортсменов о проверках на допинг, что помогало им скрыть следы приема запрещенных препаратов, передает «Чемпионат» 2 ноября

Ранее в WADA раскрыли итоги расследования «Операция Геркулес», согласно которым Национальный антидопинговый центр Украины неоднократно заранее оповещал спортсменов своих сборных о допинг-тестах.

«Могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас — с момента, когда к нам пришёл старшим тренером Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать», — рассказал Главан.

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По словам Главана, украинцев даже на заграничных сборах предупреждали, что по возвращении будут допинг-тесты. Он добавил, что некоторые спортсмены были недовольны этим фактом и опасались «подставы» — что перед проверкой им подсыплют в еду запрещенный препарат, а жаловаться было некуда, поскольку информацию спускали сверху.

Схема, сообщил украинский спортсмен, была такой: Национальный антидопинговый центр сообщал о времени допинг-теста в федерацию или старшим тренерам, они потом передавали дальше по цепочке, и это доходило в итоге спортсменам.

Пока WADA никак не наказала Украину за нарушения. Глава WADA Витольд Банька заявил, что Украине будут предложены «корректирующие меры.