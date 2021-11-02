Депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». Об этом 2 ноября сообщается на портале Рады

Парламент принял законопроект №6000 о госбюджете за основу и в целом в первом чтении. За проект бюджета проголосовали 273 депутата.

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«Правительство при участии представителей соответствующего комитета в соответствии с выводами Верховной Рады обязано доработать проект государственного бюджета ко второму чтению и внести его в Верховную Раду не позднее 3 ноября 2021 год», — заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Принятый проект бюджета предусматривает доходы в размере 1,267 трлн грн. Расходы запланированы в размере 1,441 трлн грн. Дефицит бюджета составит 188 млрд грн.

Согласно проекту, в 2022 году ВВП Украины будет установлен на уровне 5 368,7 млрд грн, а рост экономики рост экономики составит 3,8%. На обслуживание госдолга в 2022 году в бюджете заложено 181,4 млрд грн, на погашение — 393,3 млрд грн.

Среднемесячная зарплата должна составить 15 300 грн. С 1 января 2022 года «минималку» планируется повысить до 6,5 тыс. грн, а с 1 октября 2022 года — до 6,7 тыс. грн. Потребительская инфляция прогнозируется на уровне 6,2%.