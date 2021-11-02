Настоятель храма-часовни Иоакима и Анны в память о погибших шахтерах в Ровеньках (ЛНР), писатель

Родился в Ростове-на-Дону в 1954 году.

Настоятель храма-часовни Иоакима и Анны в честь погибших шахтеров г. Ровеньки (ЛНР).

Рукоположен в ноябре 1990 года. Высшее светское и духовное образование. Кандидат богословия.

Член Союза писателей России и Союза журналистов Украины, ведет авторские страницы в социальных сетях, имеет многочисленные публикации на страницах официальных церковных СМИ и литературных порталов.

Лауреат патриаршей премии РПЦ за лучшее художественное произведение в 2018 году.

Автор книг:

— «История храмов Ровеньковского благочиния». Луганск, 2000.

— «Приходские хроники». Москва, издательство «Лепта», 2008.

— «Приходские хроники — 2». Москва, «Лепта», 2009.

— «Первый архиерей Луганщины». Луганск, 2009.

— «Батюшковские рассказы». Москва, 2011.

— «Господь управит» Киев, 2012.

— «Батюшкин грех и другие рассказы». Москва, 2014.

— «Приходские рассказы». Москва, 2015.

— «Отец Стефан и иже с ним». Москва, 2018.

— «Монастырские яблоки и другие рассказы». Москва, 2021.

Публикации в различных сборниках и альманахах.