Ранее в американских изданиях Politico и Washington Post заявили о стягивании российских войск к границе с Украиной.
В Politico опубликовали спутниковые снимки, утверждается, что на них видно размещение российских военных «на границе с Украиной». При этом на снимках войска в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
«Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так — то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают», — сказал Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что неизвестно, что будет завтра, «но на сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они (американские издания. — Ред.) пишут, там этого нет». Он отметил, что войска в этом районе стояли и месяц назад.
В Минобороны Украины информацию о переброске войск РФ к границе с Украиной также опровергли.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация СМИ о войсках РФ на границах с Украиной — некачественный вброс.
* СМИ, выполняющее функции иноагента