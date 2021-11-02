Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 ноября в комментарии «Радио Свобода»* назвал дезинформацией сообщения в западных СМИ о вероятной концентрации российских войск на границе с Украиной

В Кремле оценили сообщения о войсках РФ на границе с Украиной © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В Politico опубликовали спутниковые снимки, утверждается, что на них видно размещение российских военных «на границе с Украиной». При этом на снимках войска в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

«Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так — то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что неизвестно, что будет завтра, «но на сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они (американские издания. — Ред.) пишут, там этого нет». Он отметил, что войска в этом районе стояли и месяц назад.

В Минобороны Украины информацию о переброске войск РФ к границе с Украиной также опровергли.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация СМИ о войсках РФ на границах с Украиной — некачественный вброс.

* СМИ, выполняющее функции иноагента