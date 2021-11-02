Москва одержала уверенную победу над Киевом в сфере энергетики, «загоняя как мальчиков» команду президента Украины Владимира Зеленского, рассказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой» 1 ноября

Украина не только не смогла помешать России достроить газопровод «Северный поток-2», который будет поставлять газ в Евросоюз в обход украинской ГТС и лишит Киев огромных доходов от транзита, но и не сумела накопить достаточные запасы газа и угля для успешного прохождения отопительного сезона.

«В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, власти считали, что $200 [за тысячу кубов] — это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадёт. И цена "упала" — настолько, что вообще нет ресурса закупать», — констатировал Турчинов.

Спасти Порошенко. Турчинов собирает с украинцев деньги для генерала Павловского © opk.com.ua

Ранее в октябре он обвинил власти Украины в срыве программы создания ракетного комплекса «Нептун».

По словам Турчинова, в рамках производства украинской противокорабельной ракеты «Нептун» были разработаны конкретные шаги по созданию ракет воздушного, наземного и морского базирования для защиты Украины на Чёрном и Азовском морях, но при правительстве Зеленского программа по созданию ракет была свёрнута.

По словам политика, с 2019 года украинское правительство регулярно срывает оборонные заказы. Причиной срыва являются невежество и безответственность нынешней администрации, а также царящая в стране коррупция, уверяет Турчинов. Такая ситуация ставит под угрозу безопасность Украины, делает вывод экс-секретарь СНБО.