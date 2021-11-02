Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поразила граждан своей страны новым модным образом. Политик, которой уже совсем скоро будет 61 год решила дать фору самым юным представительницам парламента. Новые фото Тимошенко опубликовал 2 ноября корреспондент «Телеграфа» Ян Доброносов в своем Facebook

Народ все понимает: Разумков объяснил антирейтинг Зеленского © Telegraf, Ян Доброносов

«Ничего себе, молодые женщины не всегда носят обувь на таком высоком каблуке! Это ведь какой здоровый позвоночник у человека должен быть, а вы все каталка, каталка», «Подлечилась просто», «Как студентка, в ярком, это очередной вызов тем, кто опустил нос!», «Вот это ходули!», «Чем дальше в лес, тем больше дров. Ассоциируется с деревенской девушкой, у которой есть состояние, но нет вкуса», «Стиль девятиклассницы, которой позволили надевать все подряд из взрослых вещей», «Солдат в мундире», — оценили выход политика пользователи.

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.

Много лет Тимошенко узнавали по фирменной прическе с косой, однако накануне своего 60-летия политик начала меняться, оставив в прошлом не только косу, но и старые невзрачные наряды, отдав предпочтение более женственной одежде, подчеркивающей фигуру.

Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись и без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко эту информацию опровергает.