На очередное заседание Рады Тимошенко выбрала темно-синий пиджак полувоенного кроя с золотыми пуговицами, юбку А-силуэта цвета спелой вишни и длинные замшевые сапоги на ультравысоком каблуке.
«Ничего себе, молодые женщины не всегда носят обувь на таком высоком каблуке! Это ведь какой здоровый позвоночник у человека должен быть, а вы все каталка, каталка», «Подлечилась просто», «Как студентка, в ярком, это очередной вызов тем, кто опустил нос!», «Вот это ходули!», «Чем дальше в лес, тем больше дров. Ассоциируется с деревенской девушкой, у которой есть состояние, но нет вкуса», «Стиль девятиклассницы, которой позволили надевать все подряд из взрослых вещей», «Солдат в мундире», — оценили выход политика пользователи.
Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.
Много лет Тимошенко узнавали по фирменной прическе с косой, однако накануне своего 60-летия политик начала меняться, оставив в прошлом не только косу, но и старые невзрачные наряды, отдав предпочтение более женственной одежде, подчеркивающей фигуру.
Многие украинцы считают, что изменения лидера партии не обошлись и без вмешательства пластического хирурга, однако сама Тимошенко эту информацию опровергает.