«Пять кораблей плывет: четыре — для ДТЭК и один — для государственной "Центрэнерго"», — говорится в сообщении.
По данным источника издания, «Центрэнерго» планирует получить 72 тыс. тонн угля до 14 ноября и еще 66 тыс. тонн до 25 ноября.
Госкомпания «Центрэнерго» смогло закупить уголь благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии НАК «Нафтогаз Украины», отметил источник. Кроме того, часть объемов угля компания, по сведениям источника, закупает в Казахстане.
В ноябре Россия остановила экспорт энергетического угля на Украину в связи с необходимостью обеспечить энергоресурсами собственные предприятия. При этом транзит угля из Казахстана через Россию не прекращен.
По данным Минэнерго Украины на 1 ноября, запасы угля на тепловых электростанциях страны сократились за неделю на 6,9% до 542,8 тыс. тонн, что ниже обязательного уровня.