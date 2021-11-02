В порты Украины скоро прибудут пять судов с углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн. Об этом 2 ноября сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве

«Пять кораблей плывет: четыре — для ДТЭК и один — для государственной "Центрэнерго"», — говорится в сообщении.

По данным источника издания, «Центрэнерго» планирует получить 72 тыс. тонн угля до 14 ноября и еще 66 тыс. тонн до 25 ноября.

У Украины кончается уголь. Что ее ждет, кроме обещанных аварий и отключений © скриншот видео Gone With The Wind

В ноябре Россия остановила экспорт энергетического угля на Украину в связи с необходимостью обеспечить энергоресурсами собственные предприятия. При этом транзит угля из Казахстана через Россию не прекращен.

По данным Минэнерго Украины на 1 ноября, запасы угля на тепловых электростанциях страны сократились за неделю на 6,9% до 542,8 тыс. тонн, что ниже обязательного уровня.