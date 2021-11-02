Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал высокий антирейтинг президента Владимира Зеленского отражением народной оценки работы украинской власти в целом. Мнение политика 2 ноября опубликовало агентство Интерфакс-Украина

«К сожалению, антирейтинг президента сегодня вышел на первое место за 2,5 года работы, но это серьезный удар объективно. Это оценка работы власти, не только работы Офиса президента и президента, а и Кабинета министров, потому что практически все решения принимаются в Офисе президента», — заявил Разумков.

Министр экономики Украины ушел в отставку © Facebook, Алексей Любченко Владимира Зеленского свидетельствует о том, что народ все понимает и не разделяет идеи руководства страны.

«Это такой уже не первый даже звоночек для представителей действующей власти, что они делают не так, как обещали, и как от них ожидает общество», — констатировал экс-спикер Рады.

Между тем, сам Дмитрий Разумков в последние 2,5 года был частью государственной власти Украины, получив должность председателя Верховной Рады в августе 2019 года. Свое кресло политик потерял примерно месяц назад, оставшись в парламенте в качестве внефракционного депутата.

Не так давно политик заявил: стереотип о том, что глава парламента не становится президентом, сегодня сломан, однако на прямой вопрос о своих президентских амбициях отвечать отказался.

На днях Разумков сделал новое заявление, объявив о намерении создать собственную партию. Тем временем опросы общественного мнения последних дней показали, что рейтинг политика растет, в списке самых поддерживаемых претендентов на пост президента он занимает уже четвертую строчку.