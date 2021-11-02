Президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом он написал 2 ноября в Twitter

«Во время разговора с Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», — сообщил Зеленский.

Лавров объяснил обострение в Донбассе © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Ангелой Меркель.

Ранее украинская сторона предложила США подключиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона присоединиться к переговорам в любой форме.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил обострение ситуации в Донбассе. Он заявил, что Киев провокациями пытается втянуть Москву в силовые действия.

Ранее украинские военные впервые применили в Донбассе беспилотник Bаyraktar. Появилась информация о попытке захвата села Старомарьевка в серой зоне, в котором проживают граждане РФ. Возросло число обстрелов ВСУ населенных пунктов.