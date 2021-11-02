По сообщению адвоката, в отношении Ницой и Фарион начато досудебное расследование. Он пообещал освещать ход расследования публично.
«Хоть полиция и пыталась спустить все "на тормозах", но мы не смогли закрыть глаза на оскорбления наших олимпийских призеров и игроков сборной Украины по футболу. Считаю, что данные высказывания не только оскорбляют личности спортсменов, но и всю страну, которую эти спортсмены представляют на мировой арене», — заявил Ярославский.
Во время Олимпиады Ирина Фарион назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «биомусором» за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на пьедестале. Она потребовала от Национального олимпийского комитета Украины лишить спортсменку серебряной медали.
В свою очередь националистка Лариса Ницой за использование русского языка назвала футболистов сборной Украины «кончеными московитами».