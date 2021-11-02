Заявление в американском издании о войсках России на границе с Украиной - некачественный информационный вброс. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает 2 ноября РИА Новости

Ранее в американском издании Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых, как утверждается, показано размещение российских военных «на границе с Украиной». При этом на снимках войска в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

«Возможность новой войны». Из Пентагона призвали снять ограничения на поставку оружия Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Там речь идёт о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией, и так далее. Но само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — пояснил Песков.

Песков отметил, что передвижение военной техники или армейских подразделений по территории РФ — внутреннее дело России.

Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но «на фоне агрессивных экспансионистских тенденций со стороны НАТО и ряда других стран» принимает меры по обеспечению собственной безопасности.