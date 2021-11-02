В санкционные списки внесли россиян, участвовавших в организации выборов в Крыму, а также сотрудников судов и силовых органов российского полуострова.
В перечне в частности значатся:
- Алексей Козырев — член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым;
- Анастасия Супряга — старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым;
- Ирина Кагитина — судья Киевского районного суда Симферополя;
- Алексей Тихопой — судья Киевского районного суда Симферополя;
- Андрей Гиба — начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;
- Роман Сапрунов — судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.
При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.