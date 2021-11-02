Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против России за выборы в Крыму. Об этом говорится в собщении на сайте главы украинского государства от 2 ноября

«Нафтогаз» снова попросит США ввести санкции против «Северного потока - 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк В перечне в частности значатся: Алексей Козырев — член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым;

Анастасия Супряга — старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым;

Ирина Кагитина — судья Киевского районного суда Симферополя;

Алексей Тихопой — судья Киевского районного суда Симферополя;

Андрей Гиба — начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;

Роман Сапрунов — судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.