«Нафтогаз» снова попросит США ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Нафтогаз» снова попросит США ввести санкции против «Северного потока - 2»
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
В санкционные списки внесли россиян, участвовавших в организации выборов в Крыму, а также сотрудников судов и силовых органов российского полуострова.

В перечне в частности значатся:

  • Алексей Козырев — член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым;
  • Анастасия Супряга — старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым;
  • Ирина Кагитина — судья Киевского районного суда Симферополя;
  • Алексей Тихопой — судья Киевского районного суда Симферополя;
  • Андрей Гиба — начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;
  • Роман Сапрунов — судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.

При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.     