Ранее украинские военные применили в Донбассе турецкий беспилотник Bаyraktar с управляемой бомбой. По утверждению штаба ВСУ, им была уничтожена гаубица противника.
В МИД Германии и Франции, стран-участниц нормандского формата урегулирования конфликта в Донбассе, выразили обеспокоенность в связи с применением Украиной беспилотника. В МИД Украины заявили о «законном праве на самооборону».
Экс-глава МИД Украины заявил, что общался с представителями и французской, и немецкой стороны.
«Не нужно воспринимать позицию Германии и Франции как какой-либо удар в нашу сторону. Но прекрасно понятно, что и немцам, и французам любая эскалация или использование Россией шанса на эскалацию стопроцентно сегодня не выгодно», — сказал Климкин.
Он отметил, что в Германии сейчас ведется формирование новой коалиции, а во Франции в следующем году состоятся президентские выборы.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.