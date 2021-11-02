Призывы Германии и Франции к деэскалации конфликта в Донбассе после применения Украиной беспилотника Bayraktar не стоит воспринимать как выпад в сторону Киева. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на ICTV 1 ноября

«Собьют лишь случайно». Военный эксперт о том, можно ли защитить весь Донбасс от беспилотников © пресс-служба СНБО

В МИД Германии и Франции, стран-участниц нормандского формата урегулирования конфликта в Донбассе, выразили обеспокоенность в связи с применением Украиной беспилотника. В МИД Украины заявили о «законном праве на самооборону».

Экс-глава МИД Украины заявил, что общался с представителями и французской, и немецкой стороны.

«Не нужно воспринимать позицию Германии и Франции как какой-либо удар в нашу сторону. Но прекрасно понятно, что и немцам, и французам любая эскалация или использование Россией шанса на эскалацию стопроцентно сегодня не выгодно», — сказал Климкин.

Он отметил, что в Германии сейчас ведется формирование новой коалиции, а во Франции в следующем году состоятся президентские выборы.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.