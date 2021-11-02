Украинский психотерапевт Алена Щербань ответила на вопросы взволнованных родителей, которые переживают, что удаленное обучение и изоляция негативно скажутся на психике детей. Что именно сказала специалист, 2 ноября написал «Главред»

«Ребенок, сидящий в онлайне и смотрящий в одну точку в камеру, зафиксирован, у него очень мало возможностей двигаться, общаться, дышать. Таким образом, он лишается очень важных базовых вещей, посредством которых формируется психика. Если ребенок не бегает, не прыгает, не общается с другими детьми, у него эти функции нарушаются», — заявила психотерапевт.

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Щербань уверена, что пробелы в образовании нынешних школьников вскоре удастся компенсировать, а вот проблемы со здоровьем и формированием личности могут остаться с этим поколением навсегда.