«Ребенок, сидящий в онлайне и смотрящий в одну точку в камеру, зафиксирован, у него очень мало возможностей двигаться, общаться, дышать. Таким образом, он лишается очень важных базовых вещей, посредством которых формируется психика. Если ребенок не бегает, не прыгает, не общается с другими детьми, у него эти функции нарушаются», — заявила психотерапевт.
Она уточнила, что страдать от удаленки будет и эмоциональная сфера, ведь дети особенно нуждаются в прикосновениях, объятиях и простом человеческом тепле. Наличие тактильного контакта в раннем возрасте учит ребенка сопереживать и умению выстраивать отношения, в том числе дружеские.
Щербань уверена, что пробелы в образовании нынешних школьников вскоре удастся компенсировать, а вот проблемы со здоровьем и формированием личности могут остаться с этим поколением навсегда.