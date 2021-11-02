Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики страны Алексей Любченко 2 ноября подал в отставку, передает Telegram-канал Klymenko Time

Второй за день вице-премьер Украины подал в отставку © Facebook, Олег Уруський

Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил на замену Любченко кандидатуру замглавы Офиса президента Юлии Свириденко. По словам Гетманцева, Шмыгаль обвинил Любченко в провале реформы корпоратизации.

Ранее фракция «Слуги народа» поддержала увольнение двух вице-премьеров — Олега Уруского и Алексея Любченко. Уруский также подал заявление об отставке.

Кроме того, в отставку ушел вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Его планируют назначить министром обороны.

Алексей Любченко возглавил Минэкономики Украины в мае 2021 года. Тогда же Любченко назначили и первым вице-премьером. До этого он руководил Государственной налоговой службой.

Любченко исполнял обязанности премьер-министра Дениса Шмыгаля во время его отсутствия. Его называли одним из наиболее вероятных претендентов на кресло премьер-министра Украины.