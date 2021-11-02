Офис Генпрокуратура Украины (ОГПУ) просит Печерский районный суд в Киеве избрать меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, в виде личного обязательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram 2 ноября

Офис Генпрокуратура Украины (ОГПУ) просит Печерский районный суд в Киеве избрать меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, в виде личного обязательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram 2 ноября

«Прокуроры офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату… Сторона обвинения ходатайствует о мере пресечения в виде личных обязательств с возложением на него обязанностей», — сообщили в ОГПУ.

Битва за Россию. Зеленский схлестнулся с Медведчуком © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

В этой связи ОГПУ заявила ходатайство об избрании новой меры пресечения в виде личных обязательств, среди которых являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания.

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Рассмотрение дела о выборе ему новой меры пресечения проходит 2 ноября, политик уже прибыл в суд, от комментариев он отказался, сообщает РИА Новости.