Сторонники экс-президента Грузии, главы Национального комитета реформ Украины Михаила Саакашвили вышли на митинг у Верховной Рады. Об этом сообщил 2 ноября Telegram-канал «Политика Страны»

Сторонники Саакашвили развернули у Рады баннер "FreeSaakashvili" (Освободите Саакашвили. — Ред.). На акцию в поддержку грузинского политика собралось всего десять человек.

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Грузии Саакашвили задержали. По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку. В тюрьме его посетила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

После второго тура выборов в Грузии одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». «Единое нацдвижение» Саакашвили не соглашается с результатами и призывает своих сторонников выходить на массовые акции протеста.

Киев ведет переговоры с Тбилиси о передаче Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично будет заниматься его возвращением.