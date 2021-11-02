Сторонники Саакашвили развернули у Рады баннер "FreeSaakashvili" (Освободите Саакашвили. — Ред.). На акцию в поддержку грузинского политика собралось всего десять человек.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников, членов партии «Единое национальное движение», после местных выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.
В Грузии Саакашвили задержали. По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку. В тюрьме его посетила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
После второго тура выборов в Грузии одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». «Единое нацдвижение» Саакашвили не соглашается с результатами и призывает своих сторонников выходить на массовые акции протеста.
Киев ведет переговоры с Тбилиси о передаче Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично будет заниматься его возвращением.
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