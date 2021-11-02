Согласно результатам опроса, всего пять партий проходят в Верховную Раду: пропрезидентская «Слуга народа», победившая на прошлых выборах в Раду и самостоятельно сформировавшая конституционное большинство, сейчас смогла бы набрать не более 15%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 12,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 7,5%, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%, несуществующая партия Разумкова — 5,5%.
Остальные украинские партии не преодолели бы пятипроцентный барьер, подсчитали в Центре Разумкова.
Исследовательский центр был основан отцом экс-спикера Александром Разумковым.