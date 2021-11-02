Несуществующая пока партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова преодолела бы пятипроцентный барьер, если бы выборы проходили в ближайшие дни, говорится в результатах исследования социологической службы Центра Разумкова

Согласно результатам опроса, всего пять партий проходят в Верховную Раду: пропрезидентская «Слуга народа», победившая на прошлых выборах в Раду и самостоятельно сформировавшая конституционное большинство, сейчас смогла бы набрать не более 15%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 12,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 7,5%, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%, несуществующая партия Разумкова — 5,5%. Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова Исследовательский центр был основан отцом экс-спикера Александром Разумковым.