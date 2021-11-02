Россия сильнее Украины в военно-техническом плане, но все равно не сможет победить в войне с ней. Об этом заявил бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко в интервью «Апостроф TV» 1 ноября

«Украина выбрала войну»: Ищенко рассказал, где начнутся боевые действия © Скриншот из видео Украина.ру

По его словам, в 2014 году, «развязав агрессию против Киева», Россия фактически «подписала себе приговор».

«Она (Россия. — Ред.) открыла ящик Пандоры. 140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Войти можно, оккупировать территорию можно. Как вы выйдете из этой ситуации? <…> Выиграть войну у нас невозможно. И там также это понимают, там не дураки», — сказал Смешко.

Экс-глава СБУ напомнил, что Советский Союз до 1955 года не мог побороть Украинскую повстанческую армию* на Западе Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Россия начнет полномасштабный конфликт против Украины, Киев направит ракеты на Москву.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ