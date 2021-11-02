Экс-глава СБУ отметил, что военная техника России превосходит технику Украины. Он привел в пример российские Ту-160 и Ту-90, которые могут поражать цель на расстоянии в 3,5 тыс. км. Однако, по его мнению, Россия все равно не сможет завоевать Украину.
По его словам, в 2014 году, «развязав агрессию против Киева», Россия фактически «подписала себе приговор».
«Она (Россия. — Ред.) открыла ящик Пандоры. 140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Войти можно, оккупировать территорию можно. Как вы выйдете из этой ситуации? <…> Выиграть войну у нас невозможно. И там также это понимают, там не дураки», — сказал Смешко.
Экс-глава СБУ напомнил, что Советский Союз до 1955 года не мог побороть Украинскую повстанческую армию* на Западе Украины.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Россия начнет полномасштабный конфликт против Украины, Киев направит ракеты на Москву.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ