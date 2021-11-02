По информации СМИ, недвижимость приобретена на имя старшего сына олигарха Дамира Ахметова. Известно, что вилла была куплена за 44 миллиона швейцарских франков, это более 1,2 миллиарда гривен или свыше 3 миллиардов рублей.
Ранее в новостных лентах появлялась информация о покупке Дамиром виллы за 60 миллионов франков, так что нынешнее приобретение — уже вторая элитная недвижимость семьи недалеко от Женевы.
Журналисты выяснили, что речь идет о соседних участка в Коллонж-Беллерив площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Метраж вилл также внушительный — около тысячи квадратных метров.
Особое внимание в публикации Le Temps уделено возможной связи Ахметова с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а также американским консультантом Полом Манафортом, которые якобы помогали олигарху «испарять» за границу средства, а также делились политической информацией.
При этом статья Le Temps проиллюстрирована шаржем, на котором Ахметов с сыном играют в «Монополию», передвигая по карте швейцарские дворцы и украинские заводы, а вот фото самих вилл, к сожалению, пока никому раздобыть не удалось.