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© Facebook, Стас Юрченко
По информации СМИ, недвижимость приобретена на имя старшего сына олигарха Дамира Ахметова. Известно, что вилла была куплена за 44 миллиона швейцарских франков, это более 1,2 миллиарда гривен или свыше 3 миллиардов рублей.

Ранее в новостных лентах появлялась информация о покупке Дамиром виллы за 60 миллионов франков, так что нынешнее приобретение — уже вторая элитная недвижимость семьи недалеко от Женевы.

Журналисты выяснили, что речь идет о соседних участка в Коллонж-Беллерив площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Метраж вилл также внушительный — около тысячи квадратных метров.

Особое внимание в публикации Le Temps уделено возможной связи Ахметова с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а также американским консультантом Полом Манафортом, которые якобы помогали олигарху «испарять» за границу средства, а также делились политической информацией.

При этом статья Le Temps проиллюстрирована шаржем, на котором Ахметов с сыном играют в «Монополию», передвигая по карте швейцарские дворцы и украинские заводы, а вот фото самих вилл, к сожалению, пока никому раздобыть не удалось. 

Игра в «Монополию»: Ахметов купил новую виллу рядом с Женевой
© Dessin d'Adrien Quan. — © Adrien Quan pour Le Temps