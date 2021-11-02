Украинский активист, бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко создал на сайте президента Украины петицию с требованием запретить въезд на территорию своей страны всем гражданам РФ. Соответствующий пост радикал разместил в Facebook 2 ноября

«Составил тут петицию. Об ограничении права въезда на территорию Украины гражданам государства-агрессора РФ. Очень интересно наблюдать, как [президент Украины Владимир] Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами», — написал Стерненко, предлагая своим последователям поддержать идею.

проголосовало почти 500 человек.

Петиции на Украине стали уже «модной тенденцией», которой многие активисты страны пользуются, чтобы поставить президента в неудобное положение, когда любой ответ окажется для него проигрышным.

Так, последней стала петиция ведущего-русофоба Игоря Кондратюка, предложившего на законодательном уровне запретить россиянам концертную деятельность на территории Украины.

Зеленский долгое время никак не реагировал на набравшую искомое количество голосов инициативу, но в конце концов переадресовал петицию на рассмотрение СНБО и СБУ.

*Деятельность организации запрещена в РФ