«Составил тут петицию. Об ограничении права въезда на территорию Украины гражданам государства-агрессора РФ. Очень интересно наблюдать, как [президент Украины Владимир] Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами», — написал Стерненко, предлагая своим последователям поддержать идею.
По закону Украины, если петиция собирает 25 тысяч подписей, президент обязан ее рассмотреть. За первый час после публикации за идею Стерненко проголосовало почти 500 человек.
Петиции на Украине стали уже «модной тенденцией», которой многие активисты страны пользуются, чтобы поставить президента в неудобное положение, когда любой ответ окажется для него проигрышным.
Так, последней стала петиция ведущего-русофоба Игоря Кондратюка, предложившего на законодательном уровне запретить россиянам концертную деятельность на территории Украины.
Зеленский долгое время никак не реагировал на набравшую искомое количество голосов инициативу, но в конце концов переадресовал петицию на рассмотрение СНБО и СБУ.
*Деятельность организации запрещена в РФ