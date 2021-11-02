Новый председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук признался, что весит около 180 килограммов и уже перепробовал все возможное в борьбе с лишним весом, но все тщетно. Об этом и о принятии себя политик рассказал изданию «Гордон» 1 ноября

«У меня был рекорд сброса веса — где-то около 40 килограммов. Но потом каким-то чудным [образом] оно возвращалось обратно. Практиковал я разные диеты, знаю их все, но знаю, что все они до поры до времени. Как любой мужчина в хорошем весе я люблю и умею готовить… Готовлю и я, и супруга. Мы нормальные люди, любим посидеть, пообщаться. Причем супруга у меня очень изящная», — рассказал Стефанчук.

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«Мы тут общались с пресс-секретарем, я говорю: "В интернете столько хейтеров, а давай откроем Telegram-канал и назовем его "Колыван говорит" (богатый купец в теле Колыван — один из персонажей российского мультфильма "Три богатыря" — ред.) То есть я все нормально воспринимаю. Человека нельзя победить, если у него есть самоирония. Я всегда говорю: я в парламент уже пришел с докторской степенью, профессорским уровнем и избыточным весом. Поэтому в чем-то упрекнуть меня очень сложно», — заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что других людей он также оценивает не по внешности, а по их словам и делам.

Руслан Стефанчук входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Тогда же был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа», а вскоре стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

В октябре 2021 года Стефанчук стал председателем Верховной Рады после ухода с этой должности Дмитрия Разумкова.