Президент Украины Владимир Зеленский ведет довольно успешную кампанию по дискредитации оппозиции в глазах избирателей. Об этом в интервью Lenta.ru, опубликованном 2 ноября, рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский

По словам политика, то, что происходит на Украине, развивается по логике, характерной для постсоветского государства: власть борется с оппозицией, оппозиция — с властью. Он отметил, что слабость и уязвимость демократических институтов приводит к тому, что общество спокойно относится к методам, которые применяет власть.

«Другое дело, что Зеленский пытается максимально дискредитировать своих политических соперников. Политика Зеленского направлена на то, чтобы показать общественности, что лидеры партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" Петр Порошенко и Виктор Медведчук — это разные проявления одного явления (что, по сути, правда, несмотря на идеологические различия, и вся страна имела возможность в этом убедиться), а также показать их коррупционную сущность», — сказал Новинский.

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«Даже если рейтинги Зеленского просели, как говорят социологи, он все еще на 11 процентов опережает своего ближайшего конкурента — Порошенко», — добавил Новинский.

Рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%.