Чаще всего на Украине фальсифицируют сливочное масло. С начала этого года было зарегистрировано около 200 нарушений, из оборота в торговых сетях изъято 556 килограммов масла, а еще 2,4 тонны этого продукта — со складов.
По закону магазину, реализующему такие подделки, грозит штраф в размере 500% стоимости полученной для реализации партии товара, но не менее ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Даже такие санкции часто не защищают потребителей, поэтому в Кабинете министров страны решили усилить борьбу с продуктовым фальсификатом. Ожидается, что на товарах сменится маркировка, а наказание за подделку будет жестче, однако пока конкретные цифры не называются.
К слову, потребители, купившие фальсификат имеет право на возврат денег или замену товара за счет магазина.