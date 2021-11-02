В Госпродпотребслужбе Украины бьют тревогу: количество фальсифицируемых продуктов питания растет с каждым годом, о чем свидетельствуют проверки. В ведомстве назвали чаще всего подделываемый продовольственный товар, об этом 2 ноября написал Today.ua

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По закону магазину, реализующему такие подделки, грозит штраф в размере 500% стоимости полученной для реализации партии товара, но не менее ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Даже такие санкции часто не защищают потребителей, поэтому в Кабинете министров страны решили усилить борьбу с продуктовым фальсификатом. Ожидается, что на товарах сменится маркировка, а наказание за подделку будет жестче, однако пока конкретные цифры не называются.

К слову, потребители, купившие фальсификат имеет право на возврат денег или замену товара за счет магазина.