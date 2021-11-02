«Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока-2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — заявила премьер-министр.
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство участка газопровода, который проходит по континентальному шлейфу Дании, в октябре 2019 года.
Ранее Министерство экономики и энергетики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» и представило его в Федеральное сетевое агентство, где продолжат сертификацию газопровода.