Правительство Дании выступает против запуска «Северного потока-2», несмотря на энергетический кризис в Европе и выданное ранее разрешение на строительство. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на саммите Организации Объединенных Наций по вопросам климата в Глазго, сообщило РБК 1 ноября

«Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока-2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — заявила премьер-министр.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее Министерство экономики и энергетики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» и представило его в Федеральное сетевое агентство, где продолжат сертификацию газопровода.