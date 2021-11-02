Среди презентов, поделилась Дороднова, была одежда, в том числе от именитых дизайнеров, часть которой ранее носила сама Пугачева.
По словам бывшей помощницы певицы, артистка отдала ей все эти вещи давно, но теперь их пришлось вернуть по просьбе дарительницы. Дело в том, что историк моды Александр Васильев начал собирать коллекцию одежды Аллы Пугачевой для музея.
«В музей отдала концертные вещи Аллы. Пиджачок, который делал [модельер] Слава Зайцев. Алла мне его дарила. Говорила, что, может, я надену, но я не надела. Почистила и вернула», — рассказала Дороднова.
В том же интервью женщина призналась, что и сама хотела отдать бывшей работодательнице все эти модные наряды, так как «они ей не нужны».
Людмила Дороднова или Люся, как всегда называла ее Пугачева, работала у примадонны несколько десятилетий, в том числе помогала воспитывать старшую дочь певицы Кристину Орбакайте, которой в этом году исполнилось 50 лет.
Потом, когда Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, женщина работала на них обоих, а после развода звезд пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.
У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.