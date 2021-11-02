Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова на днях приняла участие в очередном выпуске шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, где рассказала, что примадонна попросила вернуть ей часть вещей, подаренных работнице ранее

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По словам бывшей помощницы певицы, артистка отдала ей все эти вещи давно, но теперь их пришлось вернуть по просьбе дарительницы. Дело в том, что историк моды Александр Васильев начал собирать коллекцию одежды Аллы Пугачевой для музея.

«В музей отдала концертные вещи Аллы. Пиджачок, который делал [модельер] Слава Зайцев. Алла мне его дарила. Говорила, что, может, я надену, но я не надела. Почистила и вернула», — рассказала Дороднова.

В том же интервью женщина призналась, что и сама хотела отдать бывшей работодательнице все эти модные наряды, так как «они ей не нужны».

Людмила Дороднова или Люся, как всегда называла ее Пугачева, работала у примадонны несколько десятилетий, в том числе помогала воспитывать старшую дочь певицы Кристину Орбакайте, которой в этом году исполнилось 50 лет.

Потом, когда Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, женщина работала на них обоих, а после развода звезд пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.

У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.