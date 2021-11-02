Ранее о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной сообщала газета The Washington Post. По данным издания, «необычные» перемещения техники и военных были зафиксированы после завершения учений «Запад — 2021».
«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована», — говорится в сообщении Минобороны.
Появившуюся в СМИ информацию в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий. Там также отметили, что маневры российской военной техники у границ Украины являются плановыми мероприятиями в рамках ее перемещения после завершения учений.