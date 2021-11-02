Министерство обороны Украины опровергло информацию о наращивании российских войск рядом с украинскими границами. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ведомства

Если завтра война. Чего опасается Лукашенко и почему так важны учения «Запад-2021» © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA/Handout

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована», — говорится в сообщении Минобороны.

Появившуюся в СМИ информацию в ведомстве назвали «элементом специальных информационно-психологических действий. Там также отметили, что маневры российской военной техники у границ Украины являются плановыми мероприятиями в рамках ее перемещения после завершения учений.