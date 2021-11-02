Украинский астролог Влад Росс дал прогноз на развитие пандемии в своей стране в ближайший месяц, заявив, что ноябрь будет пиковым по числу смертей. Об этом 2 ноября написал «Главред»

Эдипов комплекс: Карасев рассказал о детской болезни «слуг народа» © Facebook, Слуга Народу Виктор Ляшко не ошибся, заявив, что страну в ближайшее время ожидает итальянский сценарий развития эпидемии COVID-19, а значит и большое число летальных исходов среди заразившихся.

«Меркурий в Скорпионе, Марс — также в Скорпионе. Поэтому в ноябре нас ждет море трупов, смертей и ужасов», — сказал Росс.

При этом тотального локдауна в судьбе Украины на ближайшее время астролог не увидел, уточнив, что жесткие ограничения будут введены лишь в отдельных регионах. А вот прививочную кампанию, уверен он, руководство страны будет форсировать.

Вакцинация на Украине, заверил он, дойдет до того, что людей поставят перед выбором или прививаться или увольняться, но в отличие от тех же итальянцев или французов, украинцы такое не потерпят, что может вылиться в масштабные волнения, сравнимые с Майданом.

Последней каплей терпения украинского народа, по мнению Росса, станет запрет ездить на метро без сертификата о вакцинации.

Пиковый уровень заболеваемости и смертности от COVID-19, уточнил астролог, продержится на Украине в ноябре, а в декабре пойдет на спад.