Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал поскорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». Об этом он на днях рассказал в интервью изданию Bild

По мнению Зедера, Германии нужен «ценовой тормоз» и газовая стратегия, которая поможет обеспечить поставки топлива. Одной из таких мер, отметил премьер, станет запуск «Северного потока-2».

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее Министерство экономики и энергетики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» и представило его в Федеральное сетевое агентство, где продолжат сертификацию газопровода.

Газопровод, как сообщают в «Газпроме», заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.