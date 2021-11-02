По мнению Зедера, Германии нужен «ценовой тормоз» и газовая стратегия, которая поможет обеспечить поставки топлива. Одной из таких мер, отметил премьер, станет запуск «Северного потока-2».
Решение о запуске, считает Зедер, поможет остановить рост цен на газ.
Ранее Министерство экономики и энергетики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» и представило его в Федеральное сетевое агентство, где продолжат сертификацию газопровода.
Газопровод, как сообщают в «Газпроме», заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.