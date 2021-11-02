Россия в результате признания независимости Абхазии и Южной Осетии получила все то, что она могла бы получить. Вряд ли в ближайшей перспективе стоит говорить об их включении в состав РФ. Об этом рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин в эфире ютуб-канала Украина.ру

«Украина - не жилец». Ищенко рассказал о неизбежном сценарии распада страны © Марина Полякова, Украина.ру Михаила Саакашвили Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град», напала на российских миротворцев и разрушила часть Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, признав впоследствии суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Вооруженные силы этих республик ориентированы на Россию, их вполне достаточно, чтобы сдерживать любые военные амбиции Грузии, и на их территории располагаются российские военные базы, пояснил специалист.

«В военном отношении это полностью законченный проект. Он не позволяет Грузии уйти в НАТО, потому что она не хочет расставаться с этими территориями и снимать понятие территориального конфликта, потому что только так можно попасть в НАТО», — указал Шурыгин.

Что же касается Украины, то, в отличие от Грузии, она пытается любым способом завести на свою территорию иностранные войска, при этом, понимая, что в НАТО ее все равно не примут, заключил собеседник издания.