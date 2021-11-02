Ранее президент РФ поручил «Газпрому» приступить к повышению объема газа в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заверил, что концерн именно так и поступит. Путин распорядился информировать его о ходе процесса.
Как считают в издании, именно последнее замечание Путина повлияло на европейский рынок и позволило странам Европы «вздохнуть с облегчением». Сразу после заявления президента цены фьючерсов на газ в Нидерландах упали на 15%.
Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на «голубое топливо».
В странах ЕС выдвигались политические требования к коммерческой компании «Газпром» увеличить поставки газа, однако предприятие не имело достаточно свободных объемов, поскольку наполняло ПХГ в РФ для успешного прохождения отопительного сезона.