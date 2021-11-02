Президент России Владимир Путин обрушил цены на газ в Европе одной фразой. Об этом на днях сообщило немецкое издание Welt

Ранее президент РФ поручил «Газпрому» приступить к повышению объема газа в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заверил, что концерн именно так и поступит. Путин распорядился информировать его о ходе процесса.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Стоимость газа в Европе резко выросла текущей осенью из-за того, что европейцы своевременно не накопили достаточно газа в своих ПХГ и даже распродавали часть своих запасов в период высоких цен на «голубое топливо».

В странах ЕС выдвигались политические требования к коммерческой компании «Газпром» увеличить поставки газа, однако предприятие не имело достаточно свободных объемов, поскольку наполняло ПХГ в РФ для успешного прохождения отопительного сезона.