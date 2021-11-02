Объектом, с которым столкнулась атомная субмарина Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море, оказалась подводная гора. Об этом 1 ноября сообщил портал USNI News

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщил официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

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Столкновение произошло во время погружения подлодки в Южно-Китайском море 2 октября. В результате у судна были повреждены носовые балластные цистерны, ядерный реактор не пострадал. В результате инцидента неопасные для жизни травмы получили 11 из 130 членов экипажа.

USS Connecticut — многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение — до 50 ракет Harpoon и Tomahawk. Помимо боевых задач подлодка также выполняет разведывательные функции.