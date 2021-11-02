Американское издание Politico заявило о переброске российских танков к украинским границам, проиллюстрировав сообщение спутниковыми снимками, сделанным в Смоленской области. Соответствующий материал был опубликован 1 ноября

Как утверждает издание, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в район города Ельня Смоленской области в конце сентября из мест постоянной дислокации в других районах России.

«Алло, морг? Это майор Чистяков». Как Украина ведет психологическую войну против России © Евгений Вольнов

О наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной ранее сообщала газета The Washington Post. По данным издания, «необычные» перемещения техники и военных были зафиксированы после завершения учений «Запад — 2021».

При этом в Минобороны Украины информацию о наращивании российских войск на границе опровергли.