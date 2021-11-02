В частности, Енин рассказал, что его удивило ее заявление в эфире одного из телеканалов про убийство Полякова, пока этому нет доказательств.
«Для дачи показаний была вызвана и сейчас их дает народный депутат Скороход. С учетом последних заявлений, полиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию буквально с хронометражем о последних часах жизни Антона Полякова», — заявил Енин.
Кроме того он отметил, что в рамках расследования смерти Полякова проведено уже более 20 экспертиз и более десяти допросов всех, кто общался с политиком в последние дни и часы его жизни. Полиция не исключает возможность ареста кого-то из окружения погибшего.
31 октября Скороход вышла я заявлением, что ей неприятна ложь, которая якобы распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая, по ее словам, не имеет ничего общего с правдой.
Она заявила, что Поляков был убит, а информацию о наркотиках и «еще какой-то белиберде» назвала выдумкой Енина. По словам Скороход, Поляков никогда не принимал наркотики. Она также заявила о том, что видела на его теле след от удушения.
Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.