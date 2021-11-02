Полиция вызвала на дополнительный допрос сожительницу и коллегу скончавшегося нардепа Антона Полякова Анну Скороход из-за ее убедительных высказываний о его убийстве. Об этом 1 ноября в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин

В частности, Енин рассказал, что его удивило ее заявление в эфире одного из телеканалов про убийство Полякова, пока этому нет доказательств.

«Для дачи показаний была вызвана и сейчас их дает народный депутат Скороход. С учетом последних заявлений, полиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию буквально с хронометражем о последних часах жизни Антона Полякова», — заявил Енин.

Кроме того он отметил, что в рамках расследования смерти Полякова проведено уже более 20 экспертиз и более десяти допросов всех, кто общался с политиком в последние дни и часы его жизни. Полиция не исключает возможность ареста кого-то из окружения погибшего.

«Измельчить и засыпать в алкоголь». Кто подтвердил версию об отравлении Полякова © CC BY-SA 4.0/sarakhan_vadym

Она заявила, что Поляков был убит, а информацию о наркотиках и «еще какой-то белиберде» назвала выдумкой Енина. По словам Скороход, Поляков никогда не принимал наркотики. Она также заявила о том, что видела на его теле след от удушения.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.