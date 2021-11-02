По его словам, предварительно Киев будет находиться в «красной зоне» месяц, поскольку город еще не достиг пика распространения инфекции. Столица могла бы перейти в «оранжевую зону», но пока что тенденции к улучшению ситуации нет.
«Я убежден в том, что все зависит от цифр, которые мы получим, от заболеваемости, от заполнения коек. Но предварительно специалисты говорят, что это приблизительно может продолжаться в течение месяца», — заявил Кличко.
Также он сообщил, что столичные больницы заполнены на 70%, проблем с кислородом в них пока нет. При этом Кличко предупредил, что могут возникнуть трудности с его поставками, если количество больных будет стремительно увеличиваться. Ситуация в Киеве, по его словам, стабильно тяжелая, поскольку реанимации заполнены практически на 100%.
Киев официально перешел в «красную» зону с 1 ноября, в связи с чем ужесточился карантин. В «желтой» зоне, где еще пока более-менее нормальная ситуация, остались только две области — Закарпатская и Кировоградская. С 8 ноября от работы будут отстранять чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19.