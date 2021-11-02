Долги украинцев приведут их к тотальной бедности и условиям существования по типу трущобных, поскольку власти заботятся в период наступивших кризисов только о себе. Такое мнение 1 ноября выразил эксперт Украинского института по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии «Главреду»

«Платить не сможем». Почему на Украине не будет пенсий Владимира Зеленского не работает в пользу народа. Кроме того, не защищены социальные права граждан, которые в условиях экономического и энергетического кризиса, стремительно беднеют.

«Фактически сейчас Украина проходит по латиноамериканскому типу — богатые отстраивают свои городки, закрывают себя шлагбаумами и охраной, а в некоторых городах скоро начнут и вовсе появляться фавелы — трущобы, как в Бразилии, потому что люди нищают, а их долги растут», — заявил эксперт.

По словам Шабовты, эта безысходность формирует разрыв в сознании украинцев и отношении ко многим вопросам.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав бывшего лидера Петра Порошенко.