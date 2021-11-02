Реальные данные о применении турецких ударных беспилотников «Байрактар» во время недавнего обострения в Нагорном Карабахе позволяют заявить о малой эффективности этой техники, рассказал военный эксперт Константин Сивков в интервью Украина.ру

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По словам Сивкова, Баку провел в целом провальную операцию, так как за 44 дня войны его войска продвинулись всего на 25 км — примерно с такой скоростью проходило наступление в режиме городских боев в Сталинграде или на Курской дуге.

«В Карабахе «Байрактары» несли потери — из 60 беспилотников разных типов, имевшихся у Азербайджана, 47 было сбито. В том числе было сбито много Байрактаров», — отметил эксперт.

Он напомнил, что «после двух недель показа видеороликов с демонстрацией успехов «Байрактаров» все сообщения об успешном применении этих БПЛА исчезли из информационного пространства».

«Так что убеждение об успешности Байрактаров стало следствием рекламной кампании, нежели реальных боевых их результатов», — констатировал Сивков.

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