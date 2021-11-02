После того, как Азербайджан сумел достичь военных успехов в Карабахе, Украина решила использовать «Байрактар» против ополченцев Донбасса и уже заявила об успешном применении беспилотника.
По словам Сивкова, Баку провел в целом провальную операцию, так как за 44 дня войны его войска продвинулись всего на 25 км — примерно с такой скоростью проходило наступление в режиме городских боев в Сталинграде или на Курской дуге.
«В Карабахе «Байрактары» несли потери — из 60 беспилотников разных типов, имевшихся у Азербайджана, 47 было сбито. В том числе было сбито много Байрактаров», — отметил эксперт.
Он напомнил, что «после двух недель показа видеороликов с демонстрацией успехов «Байрактаров» все сообщения об успешном применении этих БПЛА исчезли из информационного пространства».
«Так что убеждение об успешности Байрактаров стало следствием рекламной кампании, нежели реальных боевых их результатов», — констатировал Сивков.
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